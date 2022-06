En direct

19:35 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saint-Clair-du-Rhône ? Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Clair-du-Rhône, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait atteint 18,47% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,31% et 1,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 24,5% à Saint-Clair-du-Rhône pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Clair-du-Rhône ? À Saint-Clair-du-Rhône, Marine Le Pen se hissait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 32,54% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 24,01%, puis, avec 18,47%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,89%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines chambouleront probablement la situation lors des législatives dans la cité dimanche. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Saint-Clair-du-Rhône demeure la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Clair-du-Rhône ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie seraient par exemple capables d'inciter les citoyens de Saint-Clair-du-Rhône (38370) à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, 73,34% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 76,59% au premier tour, c'est-à-dire 2 346 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Saint-Clair-du-Rhône quel était le score de la participation à Saint-Clair-du-Rhône en 2017 ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 41,44% au premier tour dans la commune à Saint-Clair-du-Rhône. Le taux de participation était de 34,7% pour le second round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.