Résultat de la législative à Saint-Cosme-en-Vairais : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Avec 34,08% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Cosme-en-Vairais le 12 juin dernier au soir du premier tour de l'élection législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 33,03% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 14,2% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Les inscrits de Saint-Cosme-en-Vairais avaient donné 14,2% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le 12 juin dernier, pour l'étape première des législatives. Ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,68%, 2,26%, 1,04% et 2,08% le 10 avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 19,06% du côté de la gauche.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Cosme-en-Vairais a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 1540 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de la Sarthe et habitant à Saint-Cosme-en-Vairais. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 55% (soit 843 non-votants). Victoria de Vigneral a collecté 34% des suffrages à l'échelle de la commune. Jean-Carles Grelier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Rabbi Kokolo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 33% et 14% des voix. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 103 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Sarthe.

Comme partout en France, les électeurs de Saint-Cosme-en-Vairais ( Sarthe ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 38,11% des votes au premier tour à Saint-Cosme-en-Vairais. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,51% et 13,68% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Cosme-en-Vairais avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 54,88% des suffrages, laissant donc 45,12% des votes à Emmanuel Macron.