En direct

19:57 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Saint-Cosme-en-Vairais ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Saint-Cosme-en-Vairais comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 13,68% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,26% et 1,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 16,98% à Saint-Cosme-en-Vairais pour ces légilsatives.

16:30 - À Saint-Cosme-en-Vairais, des sondages tout aussi parlants ? À Saint-Cosme-en-Vairais, Marine Le Pen avait fini la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 38,11% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 26,51%. Arrivaient ensuite, avec 13,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,81%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours boulverseront certainement ce paysage lors des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Saint-Cosme-en-Vairais, le chiffre phare de ces législatives 2022 demeure l'abstention À Saint-Cosme-en-Vairais, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter l'abstention. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale sont par exemple susceptibles de faire baisser le taux de participation à Saint-Cosme-en-Vairais. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,54% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 71,75% au premier tour, ce qui représentait 1 105 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Saint-Cosme-en-Vairais, les chiffres de la participation aux législatives seront un élément fort L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, parmi les 1 539 personnes en âge de voter à Saint-Cosme-en-Vairais, 50,75% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 42,11% au second round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.