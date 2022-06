Résultat des législatives à Saint-Dié-des-Vosges - Election 2022 (88100) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Dié-des-Vosges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Saint-Dié-des-Vosges. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Vosges et habitant à Saint-Dié-des-Vosges. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Vosges peut encore basculer si les électeurs des 114 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Dié-des-Vosges. David Valence a réuni 39% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. Il est suivi par Charlotte Moreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) qui reçoivent 18% et 18% des voix. Le niveau de la participation parmi les électeurs figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 47% (soit 6 193 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Dié-des-Vosges David Valence Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,12% 38,55% Gaëtan Dussausaye Rassemblement National 28,73% 18,39% Charlotte Moreau Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,84% 18,45% Caroline Privat Mattioni Les Républicains 11,84% 14,42% Pierre-Jean Robinot Droite souverainiste 4,63% 3,52% Emmanuel Thiebaut Ecologistes 2,19% 2,14% Sudarshan Jugowal Ecologistes 1,10% 1,56% Jeanne-Françoise Langlade Divers extrême gauche 1,04% 0,91% Jean-Luc Schaffhauser Divers droite 1,03% 1,07% Martine Canadas Divers droite 0,97% 0,40% Lionel Chambrot Divers extrême gauche 0,50% 0,59% Elisa Moré Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Dié-des-Vosges Taux de participation 48,07% 46,50% Taux d'abstention 51,93% 53,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,69% Nombre de votants 34 870 6 193

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Dié-des-Vosges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Que vont trancher les supporters de gauche à Saint-Dié-des-Vosges ? Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Dié-des-Vosges, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 20,18% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,4% et 1,73% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,31% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Dié-des-Vosges. 16:30 - Les sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Dié-des-Vosges ? L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Dié-des-Vosges, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 27,78% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 26,96%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,18% et Éric Zemmour à 7,16%. Les tendances nationales des ultimes semaines changeront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Saint-Dié-des-Vosges ? L'une des clés de ce scrutin législatif sera l'étendue de la participation à Saint-Dié-des-Vosges. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple en mesure d'inciter les citoyens de Saint-Dié-des-Vosges à rester chez eux. Au second tour de l'élection présidentielle, 31,16% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 30,93% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Saint-Dié-des-Vosges lors des élections législatives 2022 ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? Durant les dernières élections législatives, 14 085 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Dié-des-Vosges avaient participé à l'élection au premier tour (soit 45,5%). Le taux de participation était de 43,59% pour le deuxième tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Saint-Dié-des-Vosges pour ces législatives 2022 Pour ces nouvelles élections à Saint-Dié-des-Vosges, les 14 bureaux de vote (de Espace François Mitterrand à gymnase Madeleine et Léo Lagrange) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour passer au décompte des suffrages. Ce sont 12 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Saint-Dié-des-Vosges : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 27,78% des votes au premier tour à Saint-Dié-des-Vosges, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 26,96% et 20,18% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Dié-des-Vosges avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 55,08% des votes, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 44,92% des votes. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Dié-des-Vosges ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.