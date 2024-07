Résultat des législatives 2024 à Cheniménil (88460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les électeurs du Front populaire font envie L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va immanquablement influer sur ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a obtenu 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Cheniménil, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,86% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 21,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Cheniménil lors des législatives 2022 Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette législative. Si on tient compte de la progression du RN qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le score du Rassemblement national pourrait lui offrir la victoire à Cheniménil. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par la formation politique dans la ville sur la même période (de 26,13% en 2022 à 41,64% le 30 juin dernier), correspondant en effet à 15 points de parts de voix.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Cheniménil ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Défait en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Cheniménil, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 26,13% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 33,56% pour David Valence (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (55,70%). David Valence remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Cheniménil ce dimanche ? Avec 41,64% des voix, Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) a pris les devants à Cheniménil, le 30 juin dernier lors du 1er tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder David Valence (Ensemble pour la République) et Julie Xicola (Front populaire) avec respectivement 33,28% et 19,86% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Gaëtan Dussausaye glanant cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Cheniménil : quelle évolution ? L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Le premier round des élections législatives 2024 à Cheniménil a connu un pourcentage d'abstention de 32,54%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 883 personnes en âge de voter à Cheniménil, 45,98% avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 46,07% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - À Cheniménil, la participation va-t-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? Le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères clés des législatives 2024. Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 32,54%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,6% au premier tour et 52,63% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Cheniménil ce soir ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 20,56% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,81% au second tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie pourraient en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Cheniménil.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cheniménil Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Cheniménil comme partout. Avec une population de 1 245 habitants répartis dans 566 logements, ce village présente une densité de 128 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 46 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 698 foyers fiscaux. Dans le village, 17,55% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,18% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 38,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 233,52 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Cheniménil, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.