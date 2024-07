Résultat des législatives 2024 à Taintrux (88100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Taintrux, qui va tirer parti du vote du Front populaire ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Taintrux, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,21% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 19,04% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 17 points à Taintrux Le résultat en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections des députés. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 17 points ici entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le résultat obtenu par le RN sera en conséquence scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de ces élections 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Taintrux ? Le RN réalisait aussi un puissant départ à Taintrux au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Gaëtan Dussausaye au sommet au premier tour, avec 32,23% dans la cité. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,50%.

20:05 - Déjà 49,51% pour le RN à Taintrux aux élections législatives D'après les enquêtes des sondeurs établies entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de s'arroger moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 49,51% des votes, Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) a pris les devants à Taintrux, le 30 juin 2024 lors du premier round des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant David Valence (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Julie Xicola (Union de la gauche) avec respectivement 28,15% et 16,21% des électeurs. Gaëtan Dussausaye était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Taintrux : une hausse par rapport aux européennes ? L'observation des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Comme expliqué dans la précédente publication, la participation au 1er round des élections législatives à Taintrux était de 70,74%, plus forte de 11 points que celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 335 personnes en âge de voter à Taintrux, 59,93% étaient allées voter. La participation était de 54,1% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives à Taintrux ? Ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Taintrux, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, dimanche, 29,26% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,17% au premier tour. Au second tour, 50,61% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Taintrux ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 303 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,8% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,26% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Taintrux ?

17:29 - Taintrux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les habitants de Taintrux sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 9,14% et une densité de population de 49 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,02%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 678 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,07%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,1%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Taintrux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,2% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.