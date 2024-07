Résultat des législatives 2024 à Provenchères-et-Colroy (88490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Provenchères-et-Colroy, qui va récupérer le vote du Front populaire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Provenchères-et-Colroy, le binôme Front populaire a pour sa part glané 12,98% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 18,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 17 points à Provenchères-et-Colroy L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut pas exclure que le RN termine vainqueur à Provenchères-et-Colroy ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN vainqueur aux dernières législatives à Provenchères-et-Colroy Le résultat du RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Provenchères-et-Colroy, comme en 2022 ? Lors des dernières législatives, le RN tirait également son épingle du jeu à Provenchères-et-Colroy. On retrouvait en effet Gaëtan Dussausaye au sommet au premier tour, avec 33,62% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 52,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,87%.

20:05 - Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) déjà en avance avec 50% à Provenchères-et-Colroy aux législatives Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) a réuni 50% des suffrages à Provenchères-et-Colroy dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour de l'élection législative. David Valence (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Julie Xicola (Nouveau Front populaire) suivaient avec respectivement 33,33% et 12,98% des votants dans la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription, Gaëtan Dussausaye accumulant cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Provenchères-et-Colroy ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut également analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Provenchères-et-Colroy, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 70,16%, dépassant celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 077 inscrits sur les listes électorales de Provenchères-et-Colroy s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 54,78%). Le taux de participation était de 58% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives 2024 à Provenchères-et-Colroy demeure l'abstention Le taux d'abstention constitue immanquablement l'un des facteurs importants des élections législatives 2024. Le pourcentage de votants à Provenchères-et-Colroy pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 70,16%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,97% au premier tour et 45,54% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Provenchères-et-Colroy ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,85% des personnes aptes à voter dans la localité avaient participé à l'élection. La participation était de 77,96% au deuxième tour, c'est-à-dire 810 personnes.

17:29 - Le poids démographique et économique de Provenchères-et-Colroy aux élections législatives Dans la commune de Provenchères-et-Colroy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 193 habitants par km² et un taux de chômage de 16,23%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 479 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Provenchères-et-Colroy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,39% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.