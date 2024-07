Résultat des législatives 2024 à Aydoilles (88600) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de séduire une partie importante des électeurs en France. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des bulletins qu'a rassemblés l'attelage au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes en 2022. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Aydoilles, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 16,11% des votes dans la localité. Une performance à compléter néanmoins avec les 21,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

A l'échelle locale, le résultat du RN à ces élections législatives 2024 sera très analysé. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression à Aydoilles ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 13 points dans la localité.

L'abstention est sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Aydoilles s'élevait à 22,99%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,2% au premier tour. Au second tour, 48,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Aydoilles ? Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 867 personnes en âge de voter dans la commune, 18,34% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 19,03% au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Aydoilles ?

La structure démographique et socio-économique d'Aydoilles définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,48%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (15,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 443 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,26%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aydoilles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,86% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.