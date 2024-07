Résultat des législatives 2024 à Corcieux (88430) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par le RN à Corcieux

Le score en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur localement pour ces législatives 2024. Alors que sur la France entière, les scores du RN ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 20 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN finisse vainqueur à Corcieux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.