Résultat des législatives 2024 à Ban-de-Laveline (88520) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Ban-de-Laveline, que vont choisir les supporters de gauche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des votes affichés à l'échelle nationale sont porteurs. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,52% des voix à Ban-de-Laveline. Un score en baisse en comparaison des 15,67% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Ban-de-Laveline Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera très scruté. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc possible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Ban-de-Laveline ? Le Rassemblement national parvenait aussi en pôle position à Ban-de-Laveline à l'époque, au cours des élections des députés. On retrouvait en effet Gaëtan Dussausaye au sommet au premier tour, avec 29,96% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,41%.

20:05 - Quel résultat à Ban-de-Laveline pour le RN aux législatives ? Lors du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Ban-de-Laveline ont plébiscité Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 49,18% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant David Valence (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Julie Xicola (Union de la gauche) avec respectivement 28,53% et 13,52% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Gaëtan Dussausaye rassemblant cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail à Ban-de-Laveline Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 1 219 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Ban-de-Laveline a augmenté de 15 points, parvenant à 72,75%. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 57,04% des personnes en âge de voter à Ban-de-Laveline avaient en effet participé à l'élection, contre un taux de participation de 52,89% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Ban-de-Laveline, l'abstention va-t-elle monter au 2e tour des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Ban-de-Laveline ? L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Ban-de-Laveline a atteint 27,25%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,07% au premier tour et 50,46% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Ban-de-Laveline ce soir ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 22,7% au premier tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Ban-de-Laveline.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ban-de-Laveline La composition démographique et la situation socio-économique de Ban-de-Laveline contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,74%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (78,61%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (71,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 515 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,33%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,85%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,79%, comme à Ban-de-Laveline, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.