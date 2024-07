Résultat des législatives 2024 à Saint-Michel-sur-Meurthe (88470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Michel-sur-Meurthe, qui va faire main basse les voix du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Michel-sur-Meurthe, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 12,39% des votes dans la localité. Une performance à compléter néanmoins avec les 16,6% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN a vivement gagné du terrain à Saint-Michel-sur-Meurthe en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 21 points ici entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de cette élection, à l'échelle locale. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN a cette fois des chances de gagner ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Saint-Michel-sur-Meurthe, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 26,16% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 30,41% pour David Valence (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (52,64%). David Valence conservait donc son avance sur place.

20:05 - Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) déjà en avance avec 47,52% à Saint-Michel-sur-Meurthe aux législatives Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) a obtenu 47,52% des suffrages à Saint-Michel-sur-Meurthe le 30 juin, pour le 1er tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder David Valence (Ensemble pour la République) et Julie Xicola (Union de la gauche) avec respectivement 33,49% et 12,39% des votants. C'est aussi Gaëtan Dussausaye qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription des Vosges, avec cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Législatives 2024 à Saint-Michel-sur-Meurthe : un taux de participation inédit ? Au fil des dernières années, les 1 865 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Michel-sur-Meurthe a connu une participation de 69,48%, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 55,98% des électeurs de Saint-Michel-sur-Meurthe (88) avaient effectivement pris part au vote, à comparer avec une participation de 52,82% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Saint-Michel-sur-Meurthe, l'abstention va-t-elle monter lors du second tour des législatives ? À Saint-Michel-sur-Meurthe, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés des législatives 2024. Dans la localité, 69,48% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 48,72% au premier tour. Au second tour, 48,81% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Michel-sur-Meurthe aujourd'hui ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 603 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,35% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,41% au premier tour, ce qui représentait 1 273 personnes. Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Saint-Michel-sur-Meurthe ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Michel-sur-Meurthe Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Michel-sur-Meurthe montrent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des législatives. Avec 44,91% de population active et une densité de population de 122 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,9% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1972,62 euros/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 779 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,88%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,01%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Michel-sur-Meurthe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,36% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.