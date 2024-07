Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marguerite (88100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire scrutés Une autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire au premier tour. L'attelage a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 11,97% des voix à Sainte-Marguerite. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a largement séduit à Sainte-Marguerite Le résultat obtenu par le RN sera très observé localement pour cette élection du Parlement. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN arrive vainqueur à Sainte-Marguerite ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Déjà 45,57% pour le RN à Sainte-Marguerite aux élections législatives Selon les enquêtes des sondeurs diffusées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de s'arroger moins de 250 députés au terme du second tour des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes maintiendraient jusqu'à 120 députés. Il faudra néanmoins prendre en compte les particularités locales. Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) a amassé 45,57% des votes à Sainte-Marguerite dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. David Valence (Ensemble !) ramassait 36,15%. Enfin, Julie Xicola (Nouveau Front populaire) décrochait 11,97% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription des Vosges, Gaëtan Dussausaye accumulant cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - À Sainte-Marguerite, la participation du premier tour surpasse celle du scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? À Sainte-Marguerite, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 27,95%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 41,46% des personnes habilitées à voter à Sainte-Marguerite avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 44,19% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2024 à Sainte-Marguerite À Sainte-Marguerite, l'une des clés de ce scrutin législatif est indiscutablement l'abstention. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Sainte-Marguerite s'élevait à 27,95%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,64% au premier tour et 48,55% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 775 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,86% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,88% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à modifier les choix que feront les électeurs de Sainte-Marguerite.

17:29 - Sainte-Marguerite : législatives et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Marguerite, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 271 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 263 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 418 foyers fiscaux. Dans la localité, 23% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 37,36% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,05% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,94%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2151,5 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Sainte-Marguerite incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.