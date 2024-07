Résultat des législatives 2024 à Plainfaing (88230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Plainfaing, que vont décider les électeurs de gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va irrémédiablement influer sur ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a réuni 28,06% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 13,44% des voix à Plainfaing. Un score en baisse en comparaison des 18,41% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Evolution fulgurante du RN à Plainfaing en 2 ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera très observé. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 21 points sur place entre 2022 et 2024. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le RN aux législatives 2024 à Plainfaing ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de ces législatives, au niveau local, comme dans le reste de la France. Le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Plainfaing, comme en 2022 ? Lors des législatives à l'époque, le RN parvenait également en première position à Plainfaing. Dans la commune, c'est Gaëtan Dussausaye qui démarrait en pôle position au premier tour avec 38,76%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 60,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,92%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Plainfaing ce dimanche ? Grâce à 59,67% des bulletins de vote, Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) a pris la tête à Plainfaing, dimanche 30 juin pour le 1er tour de la législative. David Valence (Ensemble !) et Julie Xicola (Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 22,15% et 13,44% des votants dans la ville. C'est aussi Gaëtan Dussausaye qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Plainfaing ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des dernières élections ? À Plainfaing, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 31,8%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 181 inscrits sur les listes électorales à Plainfaing, 43,69% avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,08% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Plainfaing, le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives sera un élément clé L'un des critères principaux des législatives est à n'en pas douter le niveau d'abstention. 31,8% des électeurs de Plainfaing se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,27% au premier tour et 53,81% au deuxième tour. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 198 personnes en âge de voter dans la ville, 24,35% étaient restées chez elles. L'abstention était de 24,79% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Plainfaing.

17:29 - Plainfaing : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Plainfaing, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,97% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (43,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 577 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,62%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,88%, comme à Plainfaing, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.