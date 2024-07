Résultat des législatives 2024 à Saint-Léonard (88650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Léonard, quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Léonard, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,08% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -8 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 25 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Saint-Léonard Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 25 points à Saint-Léonard entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il est donc permis de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le RN il y a deux ans Le résultat en faveur du RN sera en conséquence déterminant pour le second tour de ces élections, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Léonard, comme lors des législatives 2022 ? Lors des dernières législatives, le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Saint-Léonard. C'est en effet Gaëtan Dussausaye qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 30,73% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,75%.

20:05 - Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) déjà devant avec 55,96% à Saint-Léonard aux législatives Dimanche 30 juin, les habitants de Saint-Léonard ont plébiscité Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National), qui a accumulé 55,96% des suffrages. David Valence (Ensemble !) ramassait 26,45%. A la 3e place, Julie Xicola (Front populaire) récupérait 12,08% des votants. Gaëtan Dussausaye était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 48,16%, devant David Valence avec 30,84% et Julie Xicola avec 15,45%.

19:21 - Participation à Saint-Léonard : un sursaut par rapport aux européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des élections précédentes ? Le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Léonard était de 32,87%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 47,74% des électeurs de Saint-Léonard avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 47,5% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Saint-Léonard ? L'un des critères principaux du scrutin législatif est sans nul doute le taux de participation. 32,87% des électeurs de Saint-Léonard ne sont pas allés voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,15% au premier tour. Au deuxième tour, 55,6% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Léonard ce soir ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 009 personnes en âge de voter dans la ville, 24,78% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,31% au deuxième tour. La crise de confiance dans les partis politiques pourrait entre autres ramener les citoyens de Saint-Léonard (88650) dans les bureaux de vote.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Léonard Comment les habitants de Saint-Léonard peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec 48,19% de population active et une densité de population de 92 habitants/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 13,96% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 457 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,66%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,82%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Léonard mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,35% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.