Résultat de la législative à Saint-Doulchard : en direct

17:13 - À Saint-Doulchard, des sondages aussi révélateurs ?

Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Doulchard ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Al'issue de la dernière élection, à Saint-Doulchard, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 35,89% des voix, devant Marine Le Pen à 21,87%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 14,22% et Valérie Pécresse à 6,95%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.