Résultat de la législative à Saint-Florent-sur-Cher : en direct

17:18 - Que peuvent signifier les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Florent-sur-Cher ?

À Saint-Florent-sur-Cher, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position de la dernière élection avec 27,43% des voix, devant Marine Le Pen à 25,44%. Suivaient, avec 21,25%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,32%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement modifier ce décor et donc le résultat des législatives à Saint-Florent-sur-Cher au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité a vu son résultat chuter tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.