12/06/22 21:16

Résultat des législatives 2022 à Saint-Georges-d'Espéranche

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Georges-d'Espéranche est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Isère

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Saint-Georges-d'Espéranche. C'est la candidature Les Républicains qui a récolté le plus de votes de la part des 2699 électeurs de Saint-Georges-d'Espéranche inscrits dans la 8ème circonscription de l'Isère. Le taux d'abstention s'élève à 51% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription de l'Isère (1 316 votants). Jean-Claude Lassalle a engrangé 33% des voix. Il coiffe au poteau Benoit Auguste (Rassemblement National) et Caroline Abadie (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 22% et 20% des suffrages. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative dépendra du comportement de vote des électeurs des 34 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Georges-d'Espéranche Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,18% 20,09% Benoit Auguste Rassemblement National 22,91% 21,88% Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,88% 16,76% Jean-Claude Lassalle Les Républicains 20,89% 33,13% Thibaut Monnier Reconquête ! 4,23% 2,79% Eloïc Dufour Ecologistes 3,01% 2,48% Jean-Louis Goujon Droite souverainiste 1,62% 2,02% Jacques Lacaille Divers extrême gauche 1,26% 0,85% Participation au scrutin Circonscription Saint-Georges-d'Espéranche Taux de participation 48,49% 48,76% Taux d'abstention 51,51% 51,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,84% Nombre de votants 40 005 1 316

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Georges-d'Espéranche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:40 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Saint-Georges-d'Espéranche ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 12,63% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Georges-d'Espéranche en avril. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,72% et 1,54% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 18,89% à Saint-Georges-d'Espéranche pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Saint-Georges-d'Espéranche ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Georges-d'Espéranche, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 30,31% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 26,94%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,63% et Éric Zemmour à 8,05%. Emmanuel Macron terminait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront certainement la donne à Saint-Georges-d'Espéranche. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Georges-d'Espéranche ? Le taux de participation sera incontestablement un facteur fort du scrutin législatif 2022 à Saint-Georges-d'Espéranche. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 78,59% au premier tour, c'est-à-dire 2 114 personnes. Les craintes liées à un retour à la hausse de l'épidémie de covid seraient de nature à impacter la participation à Saint-Georges-d'Espéranche (38790). 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Saint-Georges-d'Espéranche en 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, au moment des législatives, parmi les 2 514 inscrits sur les listes électorales à Saint-Georges-d'Espéranche, 46,34% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 40,77% pour le second round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Saint-Georges-d'Espéranche pour ces législatives Bonjour et bienvenue sur cette page où vous pourrez vivre ce premier tour des législatives à Saint-Georges-d'Espéranche, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On compte 8 candidats dans la circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Saint-Georges-d'Espéranche : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Georges-d'Espéranche (38790) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 30% des suffrages au premier tour à Saint-Georges-d'Espéranche. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des voix. Le choix des votants de Saint-Georges-d'Espéranche était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51% des suffrages), cédant ainsi à Emmanuel Macron 49% des votes.