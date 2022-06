En direct

19:54 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Gervais-en-Belin ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Gervais-en-Belin, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 16,91% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,33% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 24,76% à Saint-Gervais-en-Belin pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Gervais-en-Belin ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saint-Gervais-en-Belin au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à la dernière élection, à Saint-Gervais-en-Belin, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote avec 32,53% des voix, devant Marine Le Pen à 26,44%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,91% et Yannick Jadot à 6,33%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Gervais-en-Belin ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur fort de ces législatives à Saint-Gervais-en-Belin. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à détourner l'attention des habitants de Saint-Gervais-en-Belin (72220) de leur devoir civique. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 80,12% des électeurs inscrits dans la localité s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,68% au premier tour, c'est-à-dire 1 284 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de la participation à Saint-Gervais-en-Belin en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, sur les 1 681 personnes en âge de voter à Saint-Gervais-en-Belin, 51,46% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 39,5% pour le deuxième round.