20:04 - Du côté de la Nupes, les 18,74% de Mélenchon à Saint-Jean-d'Assé donnent de l'espoir

Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Jean-d'Assé, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 18,74% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,55% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 23,62% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Jean-d'Assé.