Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces élections législatives, à Saint-Just-Chaleyssin comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,37% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,51% et 1,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 18,67% pour la Nupes.

16:30 - À Saint-Just-Chaleyssin, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Les dynamiques nationales des ultimes semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Saint-Just-Chaleyssin dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Au précédent scrutin, à Saint-Just-Chaleyssin, Emmanuel Macron finissait en tête au premier tour de l'élection avec 31,45% des voix, devant Marine Le Pen à 28,44%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 12,37% et Éric Zemmour à 7,46%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.