Résultat de la législative à Saint-Laurent-sur-Saône : 2e tour en direct

18:07 - Un premier résultat solide pour la Nupes à Saint-Laurent-sur-Saône Avec un score de 27,27% des suffrages au 1er tour à Saint-Laurent-sur-Saône, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant ce second épisode des élections législatives. Son candidat a donc ce dimanche. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or à Saint-Laurent-sur-Saône, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 23,36%, 3,7%, 1,85% et 3,42% en avril. Ce qui, en cumul, donnait un total qui aurait dû s'approcher de 32,33% pour la Nupes.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première position à Saint-Laurent-sur-Saône Le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des élections législatives, les habitants de Saint-Laurent-sur-Saône ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a recueilli 27,27% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Saint-Laurent-sur-Saône reste la participation Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au deuxième round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,72% dans la commune de Saint-Laurent-sur-Saône au premier tour, contre une abstention de 56,19% pour le second tour.