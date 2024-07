Résultat des législatives 2024 à Mâcon : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des dernières années, les 35 238 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. À Mâcon, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 60,11%, surpassant celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, sur les 19 955 inscrits sur les listes électorales à Mâcon, 46,01% étaient allés voter. La participation était de 42,84% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

17:29 - Comment la composition démographique de Mâcon façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence la population de Mâcon exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 18,76% des résidents sont des enfants, et 9,81% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 012 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 8 273 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,51% et d'une population immigrée de 18,43% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Mâcon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,84% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.