Résultat des législatives à Saint-Michel-sur-Meurthe - Election 2022 (88470)

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Michel-sur-Meurthe

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Michel-sur-Meurthe est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Michel-sur-Meurthe. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les 1599 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Vosges et habitant à Saint-Michel-sur-Meurthe. David Valence a réuni 30% des voix. Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) recueille 26% des suffrages. A la 3e place, Charlotte Moreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 17% des suffrages. L'abstention s'établit à 51% des citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Saint-Michel-sur-Meurthe. Les électeurs de 114 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Vosges.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Michel-sur-Meurthe David Valence Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,12% 30,41% Gaëtan Dussausaye Rassemblement National 28,73% 26,16% Charlotte Moreau Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,84% 16,60% Caroline Privat Mattioni Les Républicains 11,84% 15,41% Pierre-Jean Robinot Droite souverainiste 4,63% 5,98% Emmanuel Thiebaut Ecologistes 2,19% 2,52% Sudarshan Jugowal Ecologistes 1,10% 0,93% Jeanne-Françoise Langlade Divers extrême gauche 1,04% 0,27% Jean-Luc Schaffhauser Divers droite 1,03% 0,66% Martine Canadas Divers droite 0,97% 0,80% Lionel Chambrot Divers extrême gauche 0,50% 0,27% Elisa Moré Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Michel-sur-Meurthe Taux de participation 48,07% 48,72% Taux d'abstention 51,93% 51,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,77% Nombre de votants 34 870 779

Législatives 2022 à Saint-Michel-sur-Meurthe : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Saint-Michel-sur-Meurthe (88) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34% des votes au premier tour à Saint-Michel-sur-Meurthe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 12% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Michel-sur-Meurthe gratifiée de 55% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des votes.