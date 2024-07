Résultat des législatives 2024 à Saint-Dié-des-Vosges : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Dié-des-Vosges : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population de Saint-Dié-des-Vosges peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 24,24%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (40,98%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 441 euros par an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,23% et d'une population immigrée de 10,85% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Dié-des-Vosges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 39,96% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.