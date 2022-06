Résultat des législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle - Election 2022 (64310) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Saint-Pée-sur-Nivelle

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pée-sur-Nivelle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Saint-Pée-sur-Nivelle. Lors du 1er tour des élections législatives 2022, les 5442 électeurs de Saint-Pée-sur-Nivelle enregistrés dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 49%, ce qui représente 2 670 non-votants. Vincent Bru a obtenu 23% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. Il précède Peio Dufau (Régionaliste) et Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 21% et 17% des votes. Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 24 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Pée-sur-Nivelle Vincent Bru Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 22,53% Tom Dubois--Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,55% 16,90% Peio Dufau Régionaliste 14,55% 21,39% Monique Becker Rassemblement National 9,89% 13,62% Bertrand Soubelet Divers droite 5,86% 8,51% Fabrice Sébastien Bach Les Républicains 4,97% 2,91% Philippe Jouvet Divers centre 4,89% 3,31% Christiane Néel Reconquête ! 4,16% 3,57% Marielle Goitschel Divers 3,19% 3,24% Kévin Briolais Ecologistes 2,76% 2,32% Mathis Tenneson Divers centre 0,96% 0,92% Jacqueline Uhart Divers extrême gauche 0,71% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Saint-Pée-sur-Nivelle Taux de participation 50,92% 50,94% Taux d'abstention 49,08% 49,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,65% Nombre de votants 53 722 2 772

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pée-sur-Nivelle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Quel résultat aux législatives de Saint-Pée-sur-Nivelle pour les Insoumis et leurs alliés ? Les électeurs de Saint-Pée-sur-Nivelle avaient concédé 16,23% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,04% et 1,59% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer un total théorique de 23,86% à Saint-Pée-sur-Nivelle pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Saint-Pée-sur-Nivelle, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les indicateurs nationaux des dernières heures rejailliront probablement à Saint-Pée-sur-Nivelle. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Or à Saint-Pée-sur-Nivelle, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de la dernière présidentielle avec 25,27% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 19,21%. Arrivaient ensuite, avec 16,23%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 14,39%, Jean Lassalle. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Pée-sur-Nivelle À Saint-Pée-sur-Nivelle, le taux d'abstention sera un critère déterminant des législatives. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,3% des votants de la ville. La participation était de 80,74% au premier tour, ce qui représentait 4 373 personnes. La hausse des prix des carburants qui alourdit les finances des familles est notamment capable de bénéficier à l'abstention à Saint-Pée-sur-Nivelle. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Saint-Pée-sur-Nivelle ? L'analyse des dernières consultations politiques permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 58,59% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pée-sur-Nivelle, contre une abstention de 46,54% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Saint-Pée-sur-Nivelle pour ces législatives 2022 C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Saint-Pée-sur-Nivelle, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député. Les 5416 électeurs de Saint-Pée-sur-Nivelle ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 6 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Saint-Pée-sur-Nivelle : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 25% des voix au premier tour à Saint-Pée-sur-Nivelle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le président de La France Insoumise avaient obtenu 19% et 16% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Pée-sur-Nivelle avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 60% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 40% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il compter sur cette agglomération pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Saint-Pée-sur-Nivelle (64310) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.