Résultat de la législative à Sainte-Marguerite : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Sainte-Marguerite dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sainte-Marguerite sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sainte-Marguerite. En direct 18:15 - La Nupes invisible dans la ville il y a 7 jours Un total de 21,2% des votes pouvait être espéré pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés avant ces législatives à Sainte-Marguerite. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la localité. Son candidat a obtenu 15,34% des suffrages il y a une semaine sur le territoire. Ce qui avait mis la Nupes en retrait. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Sainte-Marguerite ? Avec 30,47% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sainte-Marguerite dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round de la législative. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains la suivent grâce à respectivement 26,12% et 16,43% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. 13:30 - La participation à Sainte-Marguerite peut-elle encore baisser à l'occasion du 2ème tour des législatives ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012. L'étude des derniers scrutins permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 1846 personnes aptes à participer à une élection à Sainte-Marguerite s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 54,39%), contre un taux de participation de 49,24% au tour deux. 10:30 - La deuxième manche des élections législatives 2022 a lieu à Sainte-Marguerite Les paramètres de ce deuxième volet des législatives à Sainte-Marguerite sont limpides : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Marguerite - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sainte-Marguerite aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Vosges

Tête de liste Liste David Valence Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gaëtan Dussausaye Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Marguerite - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sainte-Marguerite

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Vosges

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Marguerite David Valence (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,12% 30,47% Gaëtan Dussausaye (Ballotage) Rassemblement National 28,73% 26,12% Charlotte Moreau Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,84% 15,34% Caroline Privat Mattioni Les Républicains 11,84% 16,43% Pierre-Jean Robinot Droite souverainiste 4,63% 4,35% Emmanuel Thiebaut Ecologistes 2,19% 2,39% Sudarshan Jugowal Ecologistes 1,10% 1,31% Jeanne-Françoise Langlade Divers extrême gauche 1,04% 1,31% Jean-Luc Schaffhauser Divers droite 1,03% 0,87% Martine Canadas Divers droite 0,97% 1,20% Lionel Chambrot Divers extrême gauche 0,50% 0,22% Elisa Moré Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Marguerite Taux de participation 48,06% 53,36% Taux d'abstention 51,94% 46,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 1,47% Nombre de votants 34 868 953

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Sainte-Marguerite. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes de la part des 1786 habitants de Sainte-Marguerite votant dans la 2ème circonscription des Vosges. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Sainte-Marguerite. Les citoyens de 114 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Vosges. L'abstention représente 47% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 833 non-votants. Dans la ville, David Valence a accumulé 30% des voix. Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) et Caroline Privat Mattioni (Les Républicains) décrochent dans l'ordre 26% et 16% des votes.

Législatives 2022 à Sainte-Marguerite : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des votes au premier tour à Sainte-Marguerite, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 27% et 13% des suffrages. Le choix des votants de Sainte-Marguerite était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51% des voix), laissant donc à Emmanuel Macron 49% des votes. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Sainte-Marguerite seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.