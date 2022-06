Résultat des législatives à Sainte-Marguerite - Election 2022 (88100) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Marguerite

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Marguerite est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Sainte-Marguerite. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1786 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Vosges et demeurant à Sainte-Marguerite. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Sainte-Marguerite. Les habitants de 114 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Vosges. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 53%, ce qui représente 953 votants. A l'échelle de la ville, David Valence a accumulé 30% des suffrages. Il coiffe au poteau Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) et Caroline Privat Mattioni (Les Républicains) qui décrochent respectivement 26% et 16% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Marguerite David Valence Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,12% 30,47% Gaëtan Dussausaye Rassemblement National 28,73% 26,12% Charlotte Moreau Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,84% 15,34% Caroline Privat Mattioni Les Républicains 11,84% 16,43% Pierre-Jean Robinot Droite souverainiste 4,63% 4,35% Emmanuel Thiebaut Ecologistes 2,19% 2,39% Sudarshan Jugowal Ecologistes 1,10% 1,31% Jeanne-Françoise Langlade Divers extrême gauche 1,04% 1,31% Jean-Luc Schaffhauser Divers droite 1,03% 0,87% Martine Canadas Divers droite 0,97% 1,20% Lionel Chambrot Divers extrême gauche 0,50% 0,22% Elisa Moré Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Marguerite Taux de participation 48,07% 53,36% Taux d'abstention 51,93% 46,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 1,47% Nombre de votants 34 870 953

Législatives 2022 à Sainte-Marguerite : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des votes au premier tour à Sainte-Marguerite, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 27% et 13% des suffrages. Le choix des votants de Sainte-Marguerite était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51% des voix), laissant donc à Emmanuel Macron 49% des votes. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Sainte-Marguerite seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.