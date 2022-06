Résultat des législatives à Sare - Election 2022 (64310) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Sare

Le résultat des élections législatives 2022 à Sare est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l' élection législative à Sare. Les 2109 habitants de Sare votant dans la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont choisi la candidature Régionaliste dimanche 12 juin. Peio Dufau a enregistré 29% des suffrages. Vincent Bru (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Tom Dubois--Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 29% et 13% des voix. Reste encore à savoir si les citoyens des 24 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Sare. Le niveau de l'abstention s'établit à 52% des citoyens figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour la 6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques (1 097 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sare Vincent Bru Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 28,82% Tom Dubois--Robin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,55% 12,84% Peio Dufau Régionaliste 14,55% 29,22% Monique Becker Rassemblement National 9,89% 8,59% Bertrand Soubelet Divers droite 5,86% 4,75% Fabrice Sébastien Bach Les Républicains 4,97% 3,74% Philippe Jouvet Divers centre 4,89% 2,83% Christiane Néel Reconquête ! 4,16% 2,12% Marielle Goitschel Divers 3,19% 4,55% Kévin Briolais Ecologistes 2,76% 1,21% Mathis Tenneson Divers centre 0,96% 0,30% Jacqueline Uhart Divers extrême gauche 0,71% 1,01% Participation au scrutin Circonscription Sare Taux de participation 50,92% 47,98% Taux d'abstention 49,08% 52,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,89% Nombre de votants 53 722 1 012

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sare sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Que vont décider les supporters de gauche à Sare ? Dans les 2 bureaux de vote de Sare, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait atteint 13,22% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,11% et 1,77% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 19,1% à Sare pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Sare, des sondages aussi valables ? Le président sortant avait obtenu 27,89% des voix à Sare, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait cumulé 15,24% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,22% (contre 22%). Les indications nationales des dernières semaines chambouleront certainement ce décor lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Sare reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sare, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourrait entre autres de faire baisser la participation à Sare. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 27,04% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,82% au premier tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Sare peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 44,72% des inscrits sur les listes électorales de Sare avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 37,28% pour le round deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Sare ? La cité de Sare ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Sare soit un peu plus que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Sare : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 28% des voix au premier tour à Sare, devant Jean Lassalle et Marine Le Pen. L'ancien édile de Lourdios-Ichère et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 18% et 15% des voix. Le choix des habitants de Sare était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (66% des suffrages), abandonnant donc à Marine Le Pen 34% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il à même de remporter la majorité à l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Sare (64310) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des députés français qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?