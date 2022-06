Résultat des législatives à Scorbé-Clairvaux - Election 2022 (86140) [PUBLIE]

12/06/22 23:42

Résultat des législatives 2022 à Scorbé-Clairvaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Scorbé-Clairvaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Vienne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Vienne

Le résultat de l'élection législative à Scorbé-Clairvaux a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 1756 habitants de Scorbé-Clairvaux de la 4ème circonscription de la Vienne. Le taux de participation représente 50% des habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Vienne, ce qui représente 880 votants. A l'échelle de la commune, Nicolas Turquois a recueilli 35% des votes. Il est suivi par Marion Latus (Rassemblement National) et Flavien Cartier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 29% et 26% des voix. Reste à déterminer si les habitants des 85 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Scorbé-Clairvaux.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Scorbé-Clairvaux Nicolas Turquois Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,62% 35,00% Marion Latus Rassemblement National 28,36% 28,81% Flavien Cartier Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,11% 25,95% Alain Verdin Reconquête ! 4,17% 4,88% Patrice Villeret Divers extrême gauche 2,59% 3,21% Patrick Guichard Droite souverainiste 1,97% 0,95% Sylvie Pimot Ecologistes 1,81% 0,83% Fabrice Auger Divers 0,34% 0,36% Gerard Lieutet Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Scorbé-Clairvaux Taux de participation 48,04% 50,11% Taux d'abstention 51,96% 49,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 2,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07% 1,93% Nombre de votants 35 490 880

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Scorbé-Clairvaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:34 - Quel résultat aux législatives de Scorbé-Clairvaux pour la coalition LFI-PS-EELV ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Scorbé-Clairvaux comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,94% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,12% et 1,37% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 20,43% à Scorbé-Clairvaux pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Scorbé-Clairvaux ? Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la présidentielle en avril à Scorbé-Clairvaux avec 31,55% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 28,13%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,94% et Éric Zemmour à 5,64%. En revanche en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler la donne lors des législatives à Scorbé-Clairvaux dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Scorbé-Clairvaux À Scorbé-Clairvaux, l'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,23% au niveau de la commune. La participation était de 76,82% au premier tour, c'est-à-dire 1 349 personnes. La flambée des prix qui grève le budget des ménages est par exemple susceptible de faire surtout gagner l'abstention à Scorbé-Clairvaux. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Scorbé-Clairvaux ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des scrutins précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 56,13% au premier tour des électeurs de Scorbé-Clairvaux. L'abstention était de 49,78% pour le deuxième tour. 09:30 - Le bureau de vote ferme ses portes à 18 heures à Scorbé-Clairvaux Bienvenue dans ce live où nous allons tenter de suivre cette première étape des législatives 2022 à Scorbé-Clairvaux, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont alignés 9 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Scorbé-Clairvaux : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Scorbé-Clairvaux ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 31.6% des suffrages au premier tour à Scorbé-Clairvaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ex-député européen avaient obtenu 28.1% et 14.9% des voix. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 50.9% des votes face à Marine Le Pen (49.1%).