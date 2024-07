Résultat des législatives 2024 à Châtellerault : les premiers chiffres du 2e tour

18:35 - La grande inconnue de ces législatives à Châtellerault reste la participation

La participation est l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. L'abstention était de 39,91% à Châtellerault lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,47% au premier tour et 59,28% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Châtellerault ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 34,88% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 32,75% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Châtellerault.