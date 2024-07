Résultat des législatives 2024 à Pleumartin (86450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Pleumartin, que vont décider les supporters de gauche ? L'autre interrogation de ces élections est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire pour ces législatives. Le bloc a récolté un peu plus de 28% des voix au niveau de la France dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Pleumartin, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,26% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 35,65% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Pleumartin Le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections des députés. Si on tient compte de la progression du RN vue lors des dernières législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages arrachés par le parti à Pleumartin s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Suffisamment pour anticiper une implantation solide du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Ensemble en pôle position aux législatives 2022 à Pleumartin Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet au niveau local pour le second tour de ces élections 2024. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a une chance de l'emporter. A l'époque, aux législatives, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Pleumartin, grattant 24,05% des votes sur place, contre 35,65% pour Flavien Cartier (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! Avec 54,64% contre 45,36% pour les perdants. Mais c'est Nicolas Turquois (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 54,64%, devant l'adversaire Rassemblement National à 45,36%.

20:05 - Déjà 39,87% pour le RN à Pleumartin aux élections législatives D'après les dernières projections établies jusqu'à présent, le Rassemblement national serait en mesure de gagner entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre garderaient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 39,87% des voix, Hager Jacquemin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Pleumartin, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Nicolas Turquois (Ensemble pour la République) et Yves Trousselle (Front populaire) avec 30,31% et 26,26% des électeurs. C'est aussi Hager Jacquemin qui terminait en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Pleumartin ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Pleumartin a connu une participation de 72,62%, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 873 personnes en âge de voter à Pleumartin, 54,41% étaient allées voter. Le taux de participation était de 64,6% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Pleumartin, la participation a atteint 72,62% lors du premier round des législatives 2024 Ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Pleumartin, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Pleumartin s'élevait à 72,62%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,86% au premier tour et 51,67% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Pleumartin aujourd'hui ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,09% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,55% au deuxième tour, soit 704 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont notamment susceptibles d'impacter la participation à Pleumartin.

17:29 - Pleumartin : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pleumartin montrent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,55% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (29,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 493 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,25%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,5%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Pleumartin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,73% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.