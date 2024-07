Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Sauves (86330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Jean-de-Sauves, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, le bloc a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Jean-de-Sauves, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,21% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 17,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Un RN gagnant à Saint-Jean-de-Sauves il y a une semaine Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le score du candidat RN devrait lui offrir la victoire à Saint-Jean-de-Sauves. Une projection qui semble logique compte tenu des points également grappillés par la formation politique dans la ville sur la même période (de 33,79% en 2022 à 43,55% le 30 juin dernier) et qui correspond en effet à 10 points de parts de voix.

20:29 - Quel score final à Saint-Jean-de-Sauves pour la majorité aux élections législatives ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence un enjeu au niveau local pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Jean-de-Sauves, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Jean-de-Sauves, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 33,79% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,15% pour Nicolas Turquois (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,39%. Nicolas Turquois remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Hager Jacquemin (Rassemblement National) déjà en avance avec 43,55% à Saint-Jean-de-Sauves aux législatives Hager Jacquemin (Rassemblement National) a enregistré 43,55% des votes à Saint-Jean-de-Sauves dimanche 30 juin 2024, lors du premier tour de l'élection législative. En deuxième place, Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 35,63%. De son côté, Yves Trousselle (Front populaire) glanait 17,21% des votants. Hager Jacquemin était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saint-Jean-de-Sauves lors des derniers scrutins Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 352 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 66,82% des électeurs de Saint-Jean-de-Sauves ont fait le déplacement lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 52,24% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jean-de-Sauves s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 52,09% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Jean-de-Sauves, la participation était de 66,82% lors du premier round des législatives À Saint-Jean-de-Sauves, l'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif est sans nul doute le taux de participation. Les résidents de Saint-Jean-de-Sauves ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 66,82%. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. La participation était de 77,18% au premier tour, c'est-à-dire 707 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,02% au premier tour. Au deuxième tour, 45,3% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Jean-de-Sauves ce soir ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient ramener les citoyens de Saint-Jean-de-Sauves dans les isoloirs.

17:29 - Saint-Jean-de-Sauves : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans les rues de Saint-Jean-de-Sauves, le scrutin est en cours. Dotée de 782 logements pour 1 331 habitants, la densité de la commune est de 24 habitants/km². L'existence de 63 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 17,46% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,58% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 138,49 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Jean-de-Sauves affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.