Résultat des législatives 2024 à la Roche-Posay (86270) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre interrogation qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire au premier tour. L'attelage a glané plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à la Roche-Posay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,84% des votes dans la localité. Une somme à affiner néanmoins avec les 24,18% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,19% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo).

L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En analysant sommairement la progression du RN qui ressort des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs grappillés par le mouvement à la Roche-Posay s'élève par ailleurs à 11 points sur la même période (de 22,4% en 2022 à 33,72% le 30 juin dernier). Suffisamment pour annoncer une installation solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

Le verdict du scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme un enseignement à mettre en parallèle au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Lors des législatives à l'époque, Nicolas Turquois l'emportait également au premier tour dans la ville de la Roche-Posay, grappillant 43,32% des suffrages sur place. A l'issue du second round,c'est encore Nicolas Turquois qui remportera le plus de voix, avec 60,73% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 39,27%.

20:05 - Que peuvent esquisser les résultats de dimanche dernier pour La Roche-Posay ?

A en croire les toutes dernières projections publiées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait rafler entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes conserveraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Nicolas Turquois (Ensemble pour la République) a obtenu 41,28% des voix à la Roche-Posay le 30 juin dernier, au soir du premier tour de la législative. Hager Jacquemin (Rassemblement National) recueillait 33,72%. Enfin, Yves Trousselle (Front populaire) glanait 19,84% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Hager Jacquemin qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 41,04% devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%. De quoi imposer peut-être ce dimanche 7 juillet aux habitants de la Roche-Posay une finale différente de celle espérée dans la commune au premier round.