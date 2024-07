Résultat des législatives 2024 aux Trois-Moutiers (86120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Aux Trois-Moutiers, qui va bénéficier du score du Front populaire ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les urnes. Le matelas s'avère important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, aux Trois-Moutiers, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 12,87% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 16,52% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le RN aux Trois-Moutiers Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour la majorité aux législatives aux Trois-Moutiers ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection 2024 au niveau local. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives aux Trois-Moutiers, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 32,19% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 42,17% pour Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (55,42%). Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national aux Trois-Moutiers ce dimanche ? A en croire les projections en nombre de sièges diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait rafler moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron maintiendraient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 50,49% des voix, Hager Jacquemin (Rassemblement National) a pris les devants aux Trois-Moutiers, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives. Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) et Yves Trousselle (Union de la gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 32,16% et 12,87% des votants à l'échelle municipale. Hager Jacquemin était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - La participation observée attentivement aux Trois-Moutiers Au cours des dernières années, les 1 110 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Les données montrent une participation de 65,04% lors du premier tour des législatives 2024 aux Trois-Moutiers, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 823 inscrits sur les listes électorales des Trois-Moutiers (86) avaient effectivement pris part au scrutin (soit 48,48%). Le taux de participation était de 51,84% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Aux Trois-Moutiers, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives ? L'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement l'ampleur de la participation. Dimanche dernier, l'abstention aux Trois-Moutiers au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 34,96%. Pour le second tour de la présidentielle, 23,71% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,37% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,26% au premier tour et 57,45% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui aux Trois-Moutiers ? Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives aux Trois-Moutiers ?

17:29 - Élections législatives aux Trois-Moutiers : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des législatives aux Trois-Moutiers comme partout. Avec une population de 1 086 habitants répartis dans 1 000 logements, ce village présente une densité de 30 hab/km². Avec 69 entreprises, Les Trois-Moutiers permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (59,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,46% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 916,42 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Aux Trois-Moutiers, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.