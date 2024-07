Résultat des législatives 2024 à Saint-Genest-d'Ambière (86140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont converger les supporters de la gauche à Saint-Genest-d'Ambière ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des voix affichés à l'échelle de la France sont un premier indicateur. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Genest-d'Ambière, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,31% des votes dans la commune. Un chiffre en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - 18 points grapillés en 2 ans par le RN à Saint-Genest-d'Ambière Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé au niveau local pour ces élections des députés. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 18 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux législatives 2022 à Saint-Genest-d'Ambière Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très observé. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette année gagner l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Genest-d'Ambière, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 28,64% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 43,70% pour Nicolas Turquois (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 58,18%. Nicolas Turquois conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Genest-d'Ambière ont préféré Hager Jacquemin (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 46,59% des suffrages. Nicolas Turquois (Ensemble pour la République) et Yves Trousselle (Union de la gauche) suivaient avec, dans l'ordre, 31,61% et 16,31% des votants dans la ville. Hager Jacquemin était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Saint-Genest-d'Ambière ? Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Dimanche dernier, 32,54% des électeurs de Saint-Genest-d'Ambière n'ont pas voté au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 17 points à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 925 inscrits sur les listes électorales à Saint-Genest-d'Ambière, 49,41% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 46,46% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Saint-Genest-d'Ambière lors du deuxième tour des législatives ? À Saint-Genest-d'Ambière, l'une des clés de ces législatives 2024 est sans aucun doute l'étendue de la participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Genest-d'Ambière s'élevait à 67,46%. Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 916 personnes en âge de voter dans la localité, 76,42% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 76,75% au premier tour, soit 703 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,83% au premier tour et 44,74% au deuxième tour.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Genest-d'Ambière Dans les rues de Saint-Genest-d'Ambière, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 194 habitants répartis dans 614 logements, ce village présente une densité de 39 habitants par km². Ses 65 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 373 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 18,8% des résidents sont des enfants, et 26,23% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,85% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 41,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 534,38 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Genest-d'Ambière manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.