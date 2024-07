Résultat des législatives 2024 à Senillé-Saint-Sauveur (86100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Senillé-Saint-Sauveur, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,22% des voix à Senillé-Saint-Sauveur. Une somme à comparer néanmoins avec les 21,95% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Senillé-Saint-Sauveur ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection législative, localement. Le Rassemblement national pourrait atteindre la victoire à Senillé-Saint-Sauveur lors du second tour de ces législatives si la dynamique démarrée lors des élections européennes se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. Une dynamique qui s'appliquera dans la ville avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel il y a deux ans Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera en conséquence très observé. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a la possibilité de gagner. Aux législatives à l'époque à Senillé-Saint-Sauveur, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,6% des votants étant convaincus par son binôme, contre 37,11% pour Nicolas Turquois (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,38%. Nicolas Turquois remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Hager Jacquemin (Rassemblement National) déjà devant avec 44,34% à Senillé-Saint-Sauveur aux législatives D'après les projections finales publiées depuis le premier tour, le Rassemblement national devrait rafler moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 44,34% des bulletins de vote, Hager Jacquemin (Rassemblement National) a pris la tête à Senillé-Saint-Sauveur, le 30 juin dernier pour le premier tour de la législative. En 2e position, Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) glanait 28,15%. Enfin, Yves Trousselle (Nouveau Front populaire) captait 22,22% des électeurs. C'est aussi Hager Jacquemin qui terminait sur la première marche dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Senillé-Saint-Sauveur au niveau de la participation ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Les chiffres montrent une participation de 75,04% au 1er round des législatives 2024 à Senillé-Saint-Sauveur, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 58,71% des personnes habilitées à participer à une élection à Senillé-Saint-Sauveur s'étaient en effet rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 57,24% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Senillé-Saint-Sauveur, le chiffre clé de ces législatives 2024 reste l'abstention Le niveau d'abstention est à n'en pas douter un critère clé de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 24,96%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,26% au premier tour. Au deuxième tour, 46,56% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Senillé-Saint-Sauveur aujourd'hui ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,92% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Senillé-Saint-Sauveur ?

17:29 - Senillé-Saint-Sauveur : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Senillé-Saint-Sauveur, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 735 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 42,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 197,41 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Senillé-Saint-Sauveur, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.