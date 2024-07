Résultat des législatives 2024 aux Ormes (86220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Que vont décider les électeurs de gauche aux Ormes ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages glanés à l'échelle nationale sont porteurs. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, aux Ormes, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 17,61% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Aux Ormes, le Rassemblement national bien plus fort qu'il y a deux ans A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très instructif. La progression du RN est déjà puissante aux Ormes entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (33,75%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (47,18%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes, avec en outre un report de voix favorable.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très commenté. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Lors des dernières législatives aux Ormes, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 33,75% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 36,10% pour Nicolas Turquois (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 50,38%. Nicolas Turquois conservait donc son avance sur place.

20:05 - Hager Jacquemin (Rassemblement National) déjà devant avec 47,18% aux Ormes aux législatives Selon les études des instituts de sondages communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance RN-LR pourrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques des territoires. Hager Jacquemin (Rassemblement National) a amassé 47,18% des suffrages aux Ormes dimanche 30 juin 2024, pour le premier round de la législative. Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) et Yves Trousselle (Union de la gauche) suivaient en décrochant 28,63% et 17,61% des électeurs dans la ville. C'est aussi Hager Jacquemin qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Le défi de la participation étudié attentivement aux Ormes Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1 636 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Aux Ormes, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 était de 34,45%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 51,38% des électeurs des Ormes (86) avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 50,63% pour le scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives aux Ormes ? Aux Ormes, le taux d'abstention constitue indéniablement un facteur crucial des élections législatives. Dans la ville, dimanche, 34,45% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,48% dans la ville. L'abstention était de 26,25% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,04% au premier tour et 55,74% au second tour. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des électeurs des Ormes (86220).

17:29 - Les Ormes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune des Ormes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,04%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 576 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,94%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,32%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation aux Ormes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,82% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.