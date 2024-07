Résultat des législatives 2024 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (86230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, que vont décider les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des voix au niveau national au terme du premier round des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022. Un score qui pourrait le placer en position de contester la domination du RN au second tour. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 16,79% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 18,89% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Un RN en progression à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers il y a une semaine L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. La progression du RN est déjà solide à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers entre le score de la formation nationaliste en 2022 (32,03%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (46,72%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme qu'aux européennes, avec surtout un report de voix favorable.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale localement, comme dans le reste du pays. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de remporter l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 32,03% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 39,43% pour Nicolas Turquois (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 51,27%. Nicolas Turquois remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Avec 46,72% des bulletins de vote, Hager Jacquemin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round de la législative. Nicolas Turquois (Ensemble !) et Yves Trousselle (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 30,53% et 16,79% des électeurs dans la ville. C'est aussi Hager Jacquemin qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription de la Vienne, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - À Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, la participation du premier round éclipse celle des élections européennes Au cours des dernières années, les 1 354 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers était de 28,45%, en dessous de 14 points de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 941 personnes en âge de voter à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 42,08% étaient effectivement restées chez elles, contre un taux d'abstention de 43,3% pour les élections européennes de 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, le score de la participation au 2e tour des législatives 2024 sera un élément fort Ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention s'élevait à 28,45% à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers lors du premier tour des législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 17,66% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,77% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,48% au premier tour. Au deuxième tour, 48,53% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers ? Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,01%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (71,06%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 501 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,18%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,91%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,1% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.