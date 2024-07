Résultat des législatives 2024 à Antran (86100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Antran, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins glanés à l'échelle de la France sont un premier indice. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,93% des voix à Antran. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (21,22%).

20:58 - À Antran, le RN peut inverser le résultat de 2022 L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Antran ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 12 points dans la municipalité.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Antran, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,96% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 43,12% pour Nicolas Turquois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 58,05%. Nicolas Turquois s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel score à Antran pour le RN aux élections législatives ? A en croire les ultimes projections communiquées sur la base des résultats du premier tour, le Rassemblement national serait en mesure de gagner entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 37,09% des voix, Hager Jacquemin (Rassemblement National) a pris la tête à Antran, le 30 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) captait 35,04%. Ensuite, Yves Trousselle (Front populaire) captait 23,93% des électeurs. Hager Jacquemin était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vienne dans son ensemble, avec cette fois 41,04%, devant Nicolas Turquois avec 32,11% et Yves Trousselle avec 21,09%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Antran : un record par rapport aux élections européennes ? Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Antran a atteint 67,29%, surpassant celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 52,21% des inscrits sur les listes électorales d'Antran (86) avaient effectivement pris part au scrutin, contre une participation de 54,19% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Antran, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste la participation À Antran, le niveau d'abstention est indiscutablement un critère fort des élections législatives 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Antran s'élevait à 32,71%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,45% au premier tour et 50,22% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 902 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,62% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 19,84% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Antran ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Antran : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des élections législatives à Antran comme dans toute la France. Dotée de 560 logements pour 1 158 habitants, la densité de la commune est de 50 habitants par km². L'existence de 66 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,57%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 32,62% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 358,87 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En résumé, Antran incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.