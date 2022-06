En direct

19:46 - Sur qui vont se porter les voix de gauche à Senillé-Saint-Sauveur ? Dans les 2 bureaux de vote de Senillé-Saint-Sauveur, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 15,84% des suffrages le 10 avril dernier. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,24% et 1,47% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 21,55% à Senillé-Saint-Sauveur pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Senillé-Saint-Sauveur ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance à Senillé-Saint-Sauveur au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 30,57% des votes exprimés, à Senillé-Saint-Sauveur cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 28,45%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,84% et Éric Zemmour à 5,99%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives à Senillé-Saint-Sauveur À Senillé-Saint-Sauveur, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022. Les jeunes générations montrent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 17,92% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Senillé-Saint-Sauveur ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 50,49% au premier tour au sein de Senillé-Saint-Sauveur. Le taux d'abstention était de 44,44% pour le tour deux. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.