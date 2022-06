Résultat de la législative à Staffelfelden : 2e tour en direct

18:12 - La nuance Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Staffelfelden dimanche dernier

Les habitants de Staffelfelden avaient accordé 14,2% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour la première manche de l'élection législative. Ce score est toutefois à comparer avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,13%, 3,47%, 0,96% et 1,65% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 21,21% à Staffelfelden pour ce premier tour.