Le résultat des élections législatives 2022 à Tanneron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative 2022 à Tanneron. Les habitants de Tanneron votant dans la 8ème circonscription du Var ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du 1er tour des élections législatives. Le niveau de l'abstention s'élève à 59% des électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Fabien Matras a accumulé 32% des votes à l'échelle de la localité. Il ressort devant Philippe Schreck (Rassemblement National) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 29% et 11% des suffrages. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Tanneron. Les habitants de 64 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 8ème circonscription du Var.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tanneron Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 29,21% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 32,16% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 11,28% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 10,54% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 6,65% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 2,03% Michel Rezk Divers 2,18% 2,40% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,48% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 1,85% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 1,48% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,55% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Tanneron Taux de participation 47,08% 41,24% Taux d'abstention 52,92% 58,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 2,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,54% Nombre de votants 51 392 558

Législatives 2022 à Tanneron : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Tanneron (83) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 35,0% des votes au premier tour à Tanneron, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et Éric Zemmour avaient obtenu 23,7% et 13,3% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Tanneron grâce à 61,2% des votes, abandonnant ainsi 38,8% des suffrages à Emmanuel Macron.