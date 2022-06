Résultat de la législative à Tarnos : en direct

En direct

18:51 - Pour la Nupes, les 22,27% de Mélenchon à Tarnos scrutés Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 22,27% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Tarnos le dimanche 10 avril dernier. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,87% et 2,06% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 29,2% à Tarnos pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Tarnos ? Le chef de l'Etat avait obtenu 24,45% des voix à Tarnos, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN grimpait à 19,17% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,27% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront certainement chambouler ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité a vu son score reculer à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Tarnos Le taux de participation sera incontestablement l'un des facteurs clés de ces élections législatives à Tarnos. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet bénéficier au camp de l'abstention à Tarnos (40220). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,43% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 22,24% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Tarnos ? Au cours des dernières années, les 12 786 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des législatives, 55,47% des personnes en capacité de voter à Tarnos avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,83% pour le second tour. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.