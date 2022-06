Résultat des législatives à Trans-en-Provence - Election 2022 (83720) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Trans-en-Provence

Le résultat des élections législatives 2022 à Trans-en-Provence est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Trans-en-Provence. A l'occasion du premier round des élections législatives, les 4914 citoyens de Trans-en-Provence enregistrés dans la 8ème circonscription du Var ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Philippe Schreck a accumulé 35% des votes. Il arrive devant Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 24% et 16% des voix. Les électeurs des 64 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Trans-en-Provence ? Le taux d'abstention parmi les citoyens figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Var atteint 53%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Trans-en-Provence Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 34,83% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 24,45% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 15,83% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 10,51% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 5,19% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 2,86% Michel Rezk Divers 2,18% 0,75% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,10% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 1,54% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 1,54% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,70% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Trans-en-Provence Taux de participation 47,08% 47,13% Taux d'abstention 52,92% 52,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,60% Nombre de votants 51 392 2 316

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Trans-en-Provence sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Trans-en-Provence ? Un des enjeux de ces élections législatives 2022, en France comme à Trans-en-Provence, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 12,71% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,44% et 0,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 17,13% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Trans-en-Provence ? La majorité présidentielle a chuté tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Trans-en-Provence au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors du dernier scrutin, à Trans-en-Provence, Marine Le Pen figurait en première position au premier round de l'élection présidentielle avec 36,85% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,9%, puis Éric Zemmour à 12,93% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,71%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Trans-en-Provence ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Trans-en-Provence, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 865 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 20,71% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 20,72% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Trans-en-Provence lors des législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 51,1% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Trans-en-Provence. La participation était de 44,48% au round deux. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Trans-en-Provence pour ces législatives Au cas où vous peinez à faire votre choix entre les 12 prétendants au 1er tour dans la circonscription de Trans-en-Provence, prenez votre temps. Les 6 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Trans-en-Provence : les enjeux