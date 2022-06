Résultat des législatives à Tuffé Val de la Chéronne - Election 2022 (72160) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Tuffé Val de la Chéronne

Le résultat des élections législatives 2022 à Tuffé Val de la Chéronne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Sarthe

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l'élection législative à Tuffé Val de la Chéronne. Les 1335 habitants de Tuffé Val de la Chéronne votant dans la 5ème circonscription de la Sarthe ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du 1er tour des élections législatives. Au sein de la commune, Jean-Carles Grelier a recueilli 38% des suffrages. Victoria de Vigneral (Rassemblement National) et Rabbi Kokolo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 30% et 13% des votes. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 103 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Tuffé Val de la Chéronne. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Sarthe atteint 57%, ce qui représente 758 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tuffé Val de la Chéronne Jean-Carles Grelier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,73% 37,77% Victoria de Vigneral Rassemblement National 22,74% 29,96% Rabbi Kokolo Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,75% 12,94% Frédéric Lunel Divers gauche 9,32% 8,33% Noa Lerosier Les Républicains 4,12% 2,66% Eric de Vilmarest Reconquête ! 3,70% 3,37% Cécile Bayle de Jessé Droite souverainiste 2,75% 1,95% Solène Manuel Ecologistes 1,24% 0,53% Karine Fouquet Divers extrême gauche 1,24% 1,77% Laurent Robyn Divers gauche 0,74% 0,35% Julien Gadrault Divers 0,67% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Tuffé Val de la Chéronne Taux de participation 46,41% 43,22% Taux d'abstention 53,59% 56,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81% 1,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,69% Nombre de votants 40 786 577

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tuffé Val de la Chéronne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:07 - Que peut espérer le bloc des Insoumis et de ses alliés pour ces législatives à Tuffé Val de la Chéronne ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 11,45% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Tuffé Val de la Chéronne il y a deux mois. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,59% et 1,4% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 15,44% à Tuffé Val de la Chéronne pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Tuffé Val de la Chéronne ? Les indications nationales des derniers jours rejailliront sans doute sur les législatives à Tuffé Val de la Chéronne dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Tuffé Val de la Chéronne, Marine Le Pen obtenait la première position avec 36,72% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,46%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 11,45% et Valérie Pécresse à 6,37%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Tuffé Val de la Chéronne À Tuffé Val de la Chéronne, l'un des facteurs forts de ces élections législatives 2022 sera le taux d'abstention. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français sont de nature à éloigner les électeurs de Tuffé Val de la Chéronne (72160) des urnes. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,58% dans la ville, contre une abstention de 28,73% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Tuffé Val de la Chéronne lors des élections législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 1 321 personnes en âge de voter à Tuffé Val de la Chéronne, 57,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,46% pour le dernier round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Tuffé Val de la Chéronne ? Les éléments clés de ces législatives à Tuffé Val de la Chéronne sont simples : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions de France. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer la participation.

Législatives 2022 à Tuffé Val de la Chéronne : les enjeux