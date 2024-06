Résultat des législatives à Ungersheim : l'élection 2024 en direct

12:07 - Election à Ungersheim : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

À Ungersheim, l'un des facteurs principaux de ces élections législatives sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,37% au premier tour et seulement 40,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ungersheim ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,7% au premier tour, soit 1 468 personnes.