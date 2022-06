Résultat de la législative à Val-Couesnon : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Au soir du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Val-Couesnon ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu 43,09% des votes. En 2e place, la candidature Rassemblement National glane 24,95% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 20,2% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

La proportion des électeurs du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces élections législatives dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,2% des suffrages à Val-Couesnon il y a une semaine. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,83%, 2,83%, 1,39% et 1,75% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc avec un potentiel théorique de 21,8% à Val-Couesnon pour ces élections légilsatives.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31% des suffrages au premier tour à Val-Couesnon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 29% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Val-Couesnon avec 51% des voix, cédant ainsi 49% des voix à Marine Le Pen. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Val-Couesnon ( Ille-et-Vilaine ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.