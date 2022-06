Résultat des législatives à Valencin - Election 2022 (38540) [PUBLIE]

12/06/22 21:16

Au fil des dernières années, les 2 842 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 57,62% au premier tour des électeurs de Valencin. Le taux d'abstention était de 51,56% au second round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.

À Valencin, l'un des critères décisifs des législatives sera immanquablement le taux d'abstention. La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des Français est susceptible de détourner l'attention des citoyens de Valencin (38540) de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 20,25% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 16,95% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

A l'issue du dernier vote, à Valencin, Marine Le Pen avait fini la course en première position au 1er tour de la présidentielle avec 31,72% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,07%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 12,15% et Éric Zemmour, quatrième avec 9,26%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement infléchir la donne lors des législatives dans la commune dimanche. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

Les inscrits de Valencin avaient offert 12,15% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,72% et 1,77% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 18,64% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,7% des suffrages au premier tour à Valencin. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,1% et 12,2% des suffrages. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en réunissant 51,1% des votes face à Marine Le Pen (48,9%). Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 842 électeurs de Valencin ( Isère ) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.