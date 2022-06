En direct

19:44 - Pour la Nupes, les 25,84% de Jean-Luc Mélenchon à Vay convoités Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Vay. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,89% et 1,27% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 8,16% à gauche de l'échiquier, vote Mélenchon exclu.

16:30 - À Vay, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Vay ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Avec 25,93% des votes, au 1er round à Vay cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 25,84%, devançant Marine Le Pen à 22,57% et Yannick Jadot à 6,89%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Vay ? À Vay, l'une des clés du scrutin législatif sera sans nul doute l'abstention. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières pourraient entre autres éloigner les habitants de Vay des urnes. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, 23,28% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,36% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Vay en 2017 ? L'étude des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, 62,45% des électeurs de Vay avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 50,43% au dernier round. Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.