Dans les 2 bureaux de vote de Venzolasca, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait atteint 9,67% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,07% et 0,83% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 12,57% pour le bloc de gauche.

La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Venzolasca ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or le président sortant avait obtenu 16,85% des voix à Venzolasca, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait atteint 41,3% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 9,67% (contre 21,95%).

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Venzolasca

À Venzolasca, l'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Le conflit armé russo-ukrainien et son impact sur les prix du gaz et du pétrole pourraient potentiellement détourner l'attention des citoyens de Venzolasca de leur devoir civique. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 39,87% dans la commune. Le taux d'abstention était de 40,45% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.